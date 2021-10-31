حالة طقس: غيوم وزخات أمطار خفيفة في هذه المناطق

2021/10/31 | 12:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت استمرار تساقط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، أن “طقس يوم غد الإثنين في المنطقة الوسطى من البلاد سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً ابتداءً من أقسامها الغربية، في […]

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