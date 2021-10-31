قائد الشرطة الجديد يتعهد بفرض الأمن في ديالى

2021/10/31 | 12:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

تعهد مدير الشرطة الجديد في ديالى اللواء عباس الجبوري، الأحد، بفرض الأمن في المحافظة التي شهدت عمليات قتل وانتهاكات خلال الأيام الماضية.

وقال الجبوري في أول تصريح عقب استلام مهامه، 31 تشرين الأول/أكتوبر، "إلى كافة أهلي من محافظتي الجميلة ديالى؛ سنهنئ بعضنا البعض باستقرار الوضع الأمني قريبًا بجهودنا جميعًا وسنثبت صدق الأهزوجة القائلة (ثلثين الطگ لأهل ديالى)، ولكن وفقًا للقانون".

وتسلم اللواء الجبوري، السبت 30 تشرين الأول/أكتوبر، مهام عمله رسميًا بصفته قائدًا لشرطة محافظة ديالى بعد إقالة القائد السابق على خلفية أحداث قضاء المقدادية.

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