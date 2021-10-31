زيدان وياغر يبحثان اجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين القضاءين العراقي والالماني

2021/10/31 | 12:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والسفير الألماني مارتن ياغر، اليوم الأحد، استكمال إجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين القضاءين العراقي والألماني.

وذكر بيان، لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل السفير الألماني مارتن ياغر".

وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا مراحل استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والقضاء الألماني".

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