العراق.. سقوط 3 صواريخ في المنصور ولا إصابات

2021/10/31 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني عراقي قوله إن 3 صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت فجر الأحد، على منطقة المنصور في بغداد، بالقرب من المنطقة الخضراء، في هجوم يأتي بعد أسابيع من انتخابات تشريعية تعترض على نتائجها بعض الأطراف.

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