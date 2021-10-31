إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز دور الأجيال الواعدة من لاعبي كرة القدم في قطر

2021/10/31 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ممثلة في برنامجها للمسؤولية المجتمعية “الجيل المبهر“، والاتحاد القطري لكرة القدم، اتفاقية شراكةمع مؤسسة أرورا للتدريب والتنمية، لإطلاق مبادرة ضمن برنامج كرة القدم من أجل التنمية.

وتهدف المبادرة التي تحمل اسم: “هدف عربي مشترك“، إلى تنمية قدرات لاعبي كرة القدم الشباب من 16-17 عاماً، وإكسابهم مهاراتحياتية تساعدهم في تقديم نماذج تحتذى للأفراد في مجتمعاتهم.

واحتفاءً بالمبادرة الجديدة؛ ستشهد بطولة كأس العرب FIFA ٢٠٢١™، التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري، تعاوناً وثيقاً بين الجيلالمبهر والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لبناء شبكة من اللاعبين العرب الشباب، تلتزم بدفع عجلة التغييرالاجتماعي في المجتمعات العربية عبر أنشطة كرة القدم.

ويتألف البرنامج التدريبي، الذي سينفذ بدعم من تربويين روّاد في مجال الرياضة من أجل التنمية، من خمس جوانب رئيسية جرى إعدادهابهدف انخراط الشركاء في تنمية الشباب عبر تشجيعهم على التعاون الوثيق من أجل إحداث تغيير إيجابي يسهم في رخاء مجتمعاتهم.

وبعد إتمام البرنامج، سيجري توجيه وتشجيع اللاعبين لنشر القيم التي يتبناها برنامج كرة القدم من أجل التنمية بين أبناء المجتمعات التيينتمون إليها، وذلك عبر التعاون مع اتحادات كرة القدم والمنظمات المحلية في بلدانهم.

وقال السيد منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم: “تسعدنا المشاركة في هذه المبادرة المهمة والهادفة، التي تعد علامةبارزة ضمن الجهود المبذولة لتمكين شبابنا وتطوير مهاراتهم.”

وأضاف: “لا تقتصر أهمية بطولة كأس العرب على إتاحة الفرصة لتوحيد منتخباتنا وجماهيرنا العربية؛ بل نعمل من خلالها على ترك بصمةإيجابية لقادة الغد من خلال مثل هذه البرامج الهادفة.



كلنا ثقة أن المشاركين في هذه المبادرة سوف يعملون على نشر المعرفة والخبرات التيسيكتسبونها في مدارسهم ومجتمعاتهم فور عودتهم بأمان إلى أوطانهم.



ونتطلع إلى استضافة هؤلاء الشباب الواعدين، ونفخر بالإسهام فيتمكينهم وإعدادهم ليصبحوا سفراء وقادة للتغيير الإيجابي في المستقبل.”

وتأتي مبادرة “هدف عربي مشترك” في إطار التزام الجيل المبهر ومؤسسة أرورا للتدريب والتنمية تجاه الارتقاء بالبرامج التعليمية لدعمالتعاون والتحالفات الاستراتيجية المعنية بتنمية مهارات الشباب وتمكينهم من خلال الأنشطة الرياضية.

وفي هذا السياق قال السيد ناصر الخوري، مدير إدارة البرامج في الجيل المبهر: “فخورون بشراكتنا مع الاتحاد القطري لكرة القدمومؤسسة أرورا للتدريب والتنمية لإطلاق مبادرة “هدف عربي مشترك” التي تأتي في سياق الاحتفاء بالتقارب بين الشعوب العربية والثقافةالمشتركة من خلال برنامج لبناء قدرات الشباب.”

وأضاف: “بإمكاننا تأسيس شبكة من علاقات التعاون الوثيقة التي من شأنها الإسهام بفاعلية في تمكين الشباب وإدماجهم في المجتمع،عبر الاستفادة من القوة الملهمة لكرة القدم قبيل استضافة الدوحة لبطولة كأس العرب، وذلك عبر بناء تحالفات استراتيجية قوية، والعملالمشترك مع كل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.”

من جهتها قالت السيدة أماني القاضي، مؤسس مؤسسة أرورا للتدريب والتنمية: “يعد استثمار الرياضة في تعليم الأفراد أداة فعّالة فيإعداد قادة يتسمون بالوعي بقضايا مجتمعاتهم، وبالقدرة على إلهام الآخرين لاتباع الممارسات المستدامة، ودعم المجتمعات لتجاوز الأوقاتالعصيبة والتحديات التي قد تواجهها في المستقبل.”

وقال السيد محمد الرفاعي، مدير الشبكات والمشاريع بمؤسسة أرورا للتدريب والتنمية: “تعتبر الكيانات والمؤسسات الرياضية أقوى الشركاءوالداعمين لمساعينا الرامية إلى تمكين المجتمعات من خلال الرياضة.



ويشرفنا العمل في هذه المبادرة، وتعزيز مسيرة التعاون مع 23 اتحاداًلكرة القدم تمثل بلدان العالم العربي.”

ومن المقرر الاحتفاء بمبادرة “هدف عربي مشترك” على هامش استضافة قطر لبطولة كأس العرب من ٣٠ نوفمبر إلى ١٨ ديسمبر، كماسيجري إلقاء الضوء على المبادرة خلال فعاليات مهرجان الجيل المبهر الذي يقام في ديسمبر المقبل، تزامناً مع منافسات البطولة.

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