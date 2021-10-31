التربية تصدر تنويهاً حول آلية نقل التلاميذ

2021/10/31 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت هيئة الرأي في وزارة التربية، توجيهات بخصوص نقل التلاميذ في الصفوف الاولى لمرحلة اعلى.

وجاء في وثيقة صادرة من وزارة التربية، ما هو نصه:

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