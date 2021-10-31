وزير المالية يؤكد بلقائه السفير الكوري حرص العراق توطيد على علاقاته مع مختلف دول العالم

2021/10/31 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير المالية الدكتور علي عبدالأمير علاوي اليوم الأحد حرص العراق على توطيد علاقاته مع مختلف دول العالم.وذكر بيان للوزارة ان : الوزير التقى سفير كوريا الجنوبية جانغ كيونغ ووك والوفد المرافق له تم فيه إستعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين ، والتأكيد على تعزيز جانب الشراكة في المجالات الإقتصادية والتجارية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الشعبين الصديقين .وأستعرض علاوي ماحققته وزارة المالية من إصلاحات جوهرية ورفع مؤشرات النشاط التجاري في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة وأزمة جائحة كورونا.واوضح علاوي ان الحكومة العراقية تتبنى مجموعة من البرامج والخطط ذات الأثر على تحفيز الحالة الاقتصادية وتعزيز الفرص التنموية.من جانبه أشاد السفير الكوري بالأداء المتصاعد للإقتصاد العراقي ، مبدياً توجه حكومة بلادة نحو رفع مستويات التعاون مع العراق ، ورغبة الشركات الكورية الرصينة في توسيع انشتطها وشراكتها مع العراق وبشتى المجالات وخاصة المتعلقة بجوانب الاستثمار والبنى التحتية ./انتهى3

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