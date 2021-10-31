الخزعلي: العد والفرز اليدوي اجراء ضروري سيكشف كوارث وليس مجرد اخطاء

2021/10/31 | 12:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان العد والفرز اليدوي اجراء ضروري سيكشف كوارث وليس مجرد اخطاء.وقال الخزعلي في تغريدة على «تويتر»:",العد والفرز اليوي اجراء ضروري,واكيد انه سيكشف كوارث وليس مجرد اخطاء , ولكن ( بشرطها وشروطها ) "ومن ( شروطها ) ان لا يؤتمن على اليدوي من خان الالكتروني"./انتهى2

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