ألق نظرة على مركبات حكام قطر عبر التاريخ

2021/10/31 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من شاحنة استخدمها أحد حكام قطر لرحلات الصيد العائلية، إلى سيارات أخرى فارهة استُخدمت للاستعراضات العسكرية، استكشف العالم المبهر لسيارات العائلة المالكة في قطر في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني.

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