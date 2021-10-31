تعرف على طاقم تحكيم مباراة العراق امام نظيره السوري - عاجل

2021/10/31 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقما تحكيميا من البحرين، بقيادة مباراة المنتخبين العراقي والسوري، يوم 11 من الشهر المقبل، في قطر، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويتألف الطاقم من الحكم الرئيسي نواف شكر الله، والمساعد الأول محمد جعفر سلمان، والمساعد الثاني عبد الله الرويمي.

وسيكون الحكم الرابع أحمد خليل العلي من الكويت، وحكم الفار شوان روبيرت إيفانس من أستراليا، ومساعد الفار أحمد أبو بكر الكاف من عمان، ومقيم الحكام تورور كاميكاوا من اليابان، والمسؤول الطبي علي حسن الإمام من السودان، ومراقب المباراة داف لاتماند إسلاموف من طاجيكستان.

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