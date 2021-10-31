بارزاني: هجوم كركوك يُثبت أهمية التنسيق بين الإقليم وبغداد لمواجهة داعش

2021/10/31 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عزّا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، باستشهاد بطلين من البيشمركة إثر هجوم شنه إرهابيو داعش في ناحية بردي (آلتون كوبري) شمال غرب محافظة كركوك.[…]

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