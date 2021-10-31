العراق: طالبة تنتحر داخل الحرم الجامعي

2021/10/31 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بانتحار طالبة صيدلة مرحلة ثالثة في محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (31 تشرين الاول 2021)، ان "الفتاة (تبارك احمد مجذوب عبود الخفاجي) تولد 2001 ، وتسكن حي الموظفين وهي طالبة صيدلة مرحلة ثالثة اقدمت على الانتحار برمي نفسها من الطابق الثالث في جامعة العميد بمحافظة كربلاء".

واضاف، ان "سبب الانتحار مجهول، فيما فتحت القوات الامنية تحقيقا بالحادثة لمعرفة الاسباب"، لافتا الى انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي لاكمال الاجراءات اللازمة".

N.A

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