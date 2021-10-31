رئيس وزراء إسرائيل: نخوض حربا باردة مع إيران

2021/10/31 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي/ نفتالي بينيت، أن دولته في خضم حرب باردة مع إيران مشيرا إلى أن ذلك يجري بالدمج بين الضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي

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