البصرة: استئناف دوام الموظفين بنسبة 100%

2021/10/31 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة البصرة، الأحد، استئناف الدوام الرسمي للموظفين بنسبة 100%.

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وبحسب وثيقة أطلع عليها "ناس"، (31 تشرين الأول 2021)، فقد "اصدر المحافظ امراً ادارياً تضمن أن يكون دوام موظفي ديوان محافظة البصرة والدوائر المرتبطة بها بنسبة 100% اعتبارا من يوم غد، فضلا عن التزام الموظفين باجراءات الصحة والسلامة".

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