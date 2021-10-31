نقابة الفنانين توضح دورها في مهرجان بابل: عبّر عن حب العراقيين للحياة

2021/10/31 | 13:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

قالت نقابة الفنانين فرع بابل، إن مهرجان بابل الدولي يمثل رسالة إنسانية للسلام، ويعبر عن حب العراقيين للحياة.

وذكر رئيس فرع نقابة فناني بابل محسن الجيلاوي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، أن "نقابة فناني بابل من الداعمين والمشاركين لمهرجان بابل الدولي الخامس عشر بالدعم اللوجستي والفني".

وأضاف أن "المهرجان يمثل رسالة إنسانية للفن والسلام وحُبًا بين الشعوب"، مشيرًا إلى أن "الشعب العراقي شعب يحب الحياة والبهجة ولسنا شعب حروب، وبابل توحدنا بكل الطوائف".

ويوم أمس، أكدت إدارة مهرجان بابل الدولي، عدم وجود مشاكل في التنظيم، فيما أشارت إلى أن أعداد الجماهير وصلت إلى 6 آلاف في الساعة الواحدة.

بعد انقطاع دام 20 عامًا، انطلق في 28 تشرين الأول/أكتوبر فعاليات مهرجان بابل الدولي، بدورته الخامسة عشرة، على المسرح البابلي، بتظاهرة فنيَّة ثقافية وعروض متنوعة تشمل الموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والتشكيل والسينما وسواها من فعاليات.

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