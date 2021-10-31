طاقم تحكيم بحريني لمباراة العراق وسوريا

2021/10/31 | 13:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعكَلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقماً تحكيمياً من البحرين، لقيادة مباراة المنتخبين العراقي والسوري، يوم 11 من الشهر المقبل، في قطر، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.ويتألف الطاقم من الحكم الرئيس نواف شكر الله، والمساعد الأول محمد جعفر سلمان، والمساعد الثاني عبد الله الرويمي.وسيكون الحكم الرابع أحمد خليل العلي من الكويت، وحكم الفار شوان روبيرت إيفانس من أستراليا، ومساعد الفار أحمد أبو بكر الكاف من عمان، ومقيم الحكام تورور كاميكاوا من اليابان، والمسؤول الطبي علي حسن الإمام من السودان، ومراقب المباراة داف لاتماند إسلاموف من طاجيكستان.ويحتل منتخب العراق المركز الخامس في المجموعة الأولى بثلاث نقاط، ويأتي المنتخب السوري في المركز السادس والأخير بنقطة وحيدة.

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