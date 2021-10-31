"كوب26".. فرصة لتفادي "كارثة مناخية" و3 عناصر لنجاح القمة

2021/10/31 | 13:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل زعماء العالم إلى مدينة غلاسكو الاسكتلندية، الأحد، لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26)، والتي وصفت بأنها فرصة، إما أن تنجح في إنقاذ الكوكب من الآثار الكارثية لتغير المناخ، أو تفشل في ذلك.

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