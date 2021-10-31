2021/10/31 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم -;-↱-;-◻-;- النور يلبس ثوب الظلمة ◻-;- يتخفى ◻-;- يتنكر ◻-;- يتسكع في دروب النجوم المنسية ◻-;- في محيطات الثقوب السوداء ◻-;- يحفر فى عروق الكون طعم الاشياء ◻-;- ويزيح الغطاء عن ضوء القمر ◻-;- يفضح اللون الفضى الغامق ◻-;- يستولى على الكلمات الباردة ◻-;- يحتل خلايا الأجساد المقرورة ◻-;- القمر الأسود يحترق ويتلاشى ◻-;- يتحول نجمة ضائعة فى الفضاء ◻-;- ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمر الأسود - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القمر الأسود - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).