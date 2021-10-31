2021/10/31 | 13:20 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 7hypYvoIya0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المخرج علي الكعبي ابن السماوة يخطف أربع جوائز عن فيلم شاش) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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