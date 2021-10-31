2021/10/31 | 13:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة الهجمات الإرهابية.. الحشد والفصائل المسلحة تحتكر المواجهة بنفسها والجيش مازال مغيبا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kHF97N-De9w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عودة الهجمات الإرهابية.. الحشد والفصائل المسلحة تحتكر المواجهة بنفسها والجيش مازال مغيبا) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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