2021/10/31 | 13:24 - المصدر: عين العراق

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الأحد 31 أكتوبر 2021 | 01:05 مساءً

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مقتل ارهابي واصابة اخر غرب كركوك

اعلن مصدر امني عن مقتل احد عناصر داعش واصابة اخر غرب كركوك .

وقال المصدر ان عناصر الفرقة الالية تمكنت من قتل عنصر من داعش الارهابي واصابت اخر قرب ناحية الرياض

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