الشبلي للسفير التركي: العراق أقصر طريق للربط السككي بين الشرق والغرب

2021/10/31 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي للسفير التركي، الاحد، ان العراق أقصر طريق للربط بين الشرق والغرب.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير النقل التقى في […]

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