وزير المالية: الحكومة تتبنى مجموعة من البرامج والخطط المحفزة للحالة الاقتصادية

2021/10/31 | 13:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، أن الحكومة تتبنى مجموعة من البرامج والخطط المحفزة للحالة الاقتصادية.وذكرت الوزارة في بيان، أن “الوزير علي عبد الأمير علاوي استقبل اليوم سفير كوريا الجنوبية لدى بغداد جانغ كيونغ ووك والوفد المرافق له”، مبينة أنه “تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والتأكيد […]

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