العالم يشرع في محاولة جديدة لتفادي كارثة مناخية

2021/10/31 | 13:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يبدأ زعماء العالم الوصول إلى مدينة غلاسكو الاسكتلندية، اليوم الأحد، لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب26″، التي وصفت بأنها فرصة إما أن تنجح في إنقاذ الكوكب أو تفشل.وتهدف القمة، التي تأجلت […]

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