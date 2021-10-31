2021/10/31 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التقطت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020 تظهر تقليدًا ماديًا لعملة البتكوين في متجر للعملات المشفرة في إسطنبول © اف ب/ارشيف اوزان كوش القدس (أ ف ب) – أعلنت مجموعة القراصنة “بلاك شادو” التي قُدّمت على أنها مرتبطة بإيران، السبت عبر تطبيق تلغرام أنها اخترقت خوادم لموقع “سايبرسيرف” الإسرائيلي للاستضافة، ما جعل الكثير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراصنة معلوماتية يشتبه بارتباطهم بايران يخترقون خوادم لموقع إلكتروني إسرائيلي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراصنة معلوماتية يشتبه بارتباطهم بايران يخترقون خوادم لموقع إلكتروني إسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).