سقوط ثلاثة صواريخ في منطقة قريبة من المنطقة الخضراء في بغداد   

2021/10/31 | 13:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الأميركية في بغداد في 3 كانون الثاني/يناير 2020 © ا ف ب/ا ف ب/ارشيف احمد الربيعي بغداد (أ ف ب) – سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا فجر الأحد بالقرب من المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومقرات حكومية في العاصمة العراقية، وفق ما ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس، في هجوم […]

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