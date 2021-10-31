هكذا وصفت نوال الزغبي وقوفها على مسرح بابل التأريخي

2021/10/31 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تغنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اليوم الاحد، بوقفتها على مسرح بابل التاريخي، فيما وصفت الجمهور العراقي باوصاف رائعة.

وقالت الزغبي في تغريدة لها على (تويتر)، ان "حفلتي في مهرجان بابل الدولي كانت ليلة من العمر ووقفة تاريخية مرسّخة بمسيرتي الفنية ".

وشكرت الزغبي "الجمهور العراقي الرائع، وقالت : فعلا انتم جمهور عكس الطبيعة ".

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