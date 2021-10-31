خلال 24 ساعة.. تعرف على كميات الترسبات المائية الساقطة في العراق

2021/10/31 | 13:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، كميات الترسبات المائية الساقطة في العراق، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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