احسان الشمري لـ / نينا / : اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون بالتوافق السياسي وفق الدستور

2021/10/31 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان : اختيار رئيس الوزراء المقبل سيكون بالتوافق السياسي وفق الدستور ومادته الخاصة بذلك.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : لابد ان تمضي القوى السياسية الشيعية الفائزة الى تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا عبر التوافق السياسي ولا يمكن القبول مرة اخرى ان يتم القفز على الدستور وأن تكون هناك حكومة غير شرعية مثلما حدث مع حكومة عادل عبد المهدي التي لم تخرج وفق المادة 76 الدستورية الذي نصت على ان تكون الكتلة النيابية الاكثر عددا هي من ترشح رئيس الوزراء ./انتهى3

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