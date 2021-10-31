2021/10/31 | 13:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اطلق معهد التطوير النيابي في مجلس النواب بالتعاون مع قسم التدريب الامني والاستخباري في التدريب والتطوير في جهاز الامن الوطني ،اليوم الاحد برنامجا تدريبيا لمنتسبي قسم الامن في مجلس النواب يستمر لثلاثة ايام.وحث مدير عام المعهد سعد فياض / حسب بيان للبرلمان / على الاستفادة من الدورات والبرامج التي يقيمها بالشكل الامثل ، مشيرا الى ان قسم الجودة سيجري بعد اختتام اعمال البرنامج تقييما بشأن مدى الاستفادة من البرنامج.بدوره شدد الخبير الامني سلمان البيضاني عن دائرة التدريب والتطوير بجهاز الامن الوطني على اهمية البرنامج بكونه فاتحة لتنظيم برامج اخرى وتعاون اعمق للتدريب ، مشيرا الى ان تطوير المهارات والقابليات لها اهمية في تعزيز الامن في مجلس النواب.ونوه البيضاني الى ان البرنامج المنفذ في مجلس النواب باتي ضمن برامج الامن الوطني في الانفتاح على الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق برنامج تدريبي لمنتسبي امن البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق برنامج تدريبي لمنتسبي امن البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).