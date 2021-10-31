2021/10/31 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت صاعقة برق، الاحد، محولة السحب الواطئ لمشروع الماء في محافظة نينوى، مما ادى الى انقطاع استئناف ضخ الماء لحين اصلاحه.

وذكر مشروع ماء الكوير في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 تشرين الاوزل 2021)، ان "المشروع توقف عن العمل بسبب صاعقة برق ضربت محولة السحب الواطئ حجم 400 KV فجر هذا اليوم".

واضاف البيان، انه "تم الاتصال بكادر صيانة كهرباء الكوير لغرض المعالجة وسيتم تشغيل المشروع و أستئناف ضخ الماء عند الانتهاء من أعمال التصليح، شاكرين تفهمكم وتعاونكم".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاعقة برق توقف مشروع ماء في نينوى عن العمل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاعقة برق توقف مشروع ماء في نينوى عن العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).