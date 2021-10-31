لماذا يجب التخلص من ساعة اليدّ لدى ممارسة الرياضة؟

2021/10/31 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير بعض الأبحاث إلى أنّ عدم وضع ساعة يدّ خلال ممارسة رياضة الجري، خصوصًا إذا كانت ذكية أو تتعقّب نمو اللياقة البدنية، يحسّن التمارين، ويخفّف من مستوى الإجهاد، ويزيد من المتعة المتأتية من ذلك.

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