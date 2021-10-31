الكاظمي يعقد اجتماعاً بالكادر المتقدم في وزارة الكهرباء

2021/10/31 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

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أهمّ ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال زيارته وزارة الكهرباء ولقائه بكادرها المتقدم:

نجتمع بكم اليوم كي نستبق فصل الصيف القادم، بوضع خطط من شأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء.

وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلك التحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إن العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة خلال العام الحالي.

يوجد الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي، والذي من دونه تتوقف المصانع والمعامل، بل حتى الحياة، وسنعمل بكل قوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في هذا الملف.

مرت الوزارة بعقبات عديدة منذ بدايتها المتمثلة بسوء التخطيط والفساد، وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والقوانين.

تابعت شخصياً مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى تطورات الطاقة، ووجهت بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات.

نعمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة مع أفضل الشركات العالمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا السياق...

ترشيد الطاقة ظاهرة حضارية، فضلاً عن أهمية تفعيل الجباية لضمان استمرارية الإنتاج والتغذية.

تطوير كادر الوزارة من الأمور المهمة التي على الوزارة الاهتمام بها؛ لمواكبة التطور الحاصل في مجالات الطاقة والأمور الإدارية وغيرها.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء31 - تشرين الأول - 2021

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