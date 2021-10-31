مدرب أمانة بغداد يعول على البدلاء للتعويض أمام الصقور

2021/10/31 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدرب فريق أمانة بغداد بكرة القدم جمال علي، أن مباراة القوة الجوية ستكون فرصة جيدة للاعبين البدلاء في اثبات قدرتهم في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق . وقال علي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" فريق القوة الجوية هو بطل الدوري والكأس الموسم الماضي ومنافس على الصدارة الترتيب لذا فان مواجهته لن تكون سهلة ".وأضاف علي، أن" المباراة ستكون فرصة جيدة للاعبينا البدلاء في إثبات قدرتهم ونقل صورة طيبة، في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق"، مبيناً أن" الفريق عازم على تعويض الاخفاقات السابقة وتقديم المباراة مميزة تليق بمستوى الدوري العراقي".

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