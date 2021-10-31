الحزب الحاكم في جورجيا يفوز في الانتخابات والمعارضة تتحدث عن تزوير

2021/10/31 | 13:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الحزب الحاكم في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في جورجيا، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت الأحد ورفضتها المعارضة التي بدأ زعيمها المسجون إضرابا عن الطعام.سُجن ميخائيل ساكاشفيلي الذي كان الرئيس الموالي للغرب في البلد القوقازي من 2004 إلى … Readmore

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