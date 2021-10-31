أطباء أفسدت الإيديولوجية إنسانيتهم . - سعيد الكحل

2021/10/31 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل كشفت جائحة كورونا عن خطورة الإيديولوجية على المجال الصحي ، سواء بين ممارسيه من أطباء وصيادلة ، أو عموم المواطنين باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية .



فمنذ الأسابيع الأولى لانتشار الوباء تعالت أصوات شيوخ التطرف شامتة في الشعوب التي أصابها الوباء ومحرّضة ضد حكومات بلدانها بعد قرار فرض الحجر الصحي ومنع الصلوات الجماعية في المساجد حماية للمصلين وتطويقا لانتشار الوباء.



كما لحقت بها أصوات من ......





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