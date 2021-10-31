بكمين محكم.. القبض على إرهابي يروم الدخول الى الرطبة

2021/10/31 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهم هو احد الارهابيين الذين قاتلوا مع عصابات داعش الارهابية ضد قواتنا الامنية.

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