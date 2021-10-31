2021/10/31 | 13:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص الحاصل في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات الأخرى.وقال الكاظمي خلال زيارته وزارة الكهرباء ولقائه بكادرها المتقدم: “نجتمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل خلية أزمة لمواجهة نقص ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات المركز الخبري الوطني.

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