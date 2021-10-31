قائد الشرطة الجديد: سنثبت أهزوجة “ثلثين الطگ لأهل ديالى” ولكن بالقانون

2021/10/31 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

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فور تسلمه مهامه قائد لشرطة ديالى خاطب اللواء عباس محمد الجبوري الأهالي قائلا سنثبت صدق اهزوجة ثلثين الطگ لأهل ديالى ولكن وفقا للقانون.

ووجه الجبوري الأجهزة الأمنية باعتقال اي شخص يتجاوز على حقوق المواطنين او على الدور السكنية..



مشددا خلال لقائه منتسبي فوج طوارئ ديالى السادس والثامن ضباطاً ومراتب على الالتزام والانتباه الشديدين خلال تنفيذ الواجبات ووجه المنتسبين على التعامل الحسن مع المواطنين وتقديم جميع التسهيلات للحالات الإنسانية.

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