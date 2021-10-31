برهم صالح يدعو الى رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الارهاب

2021/10/31 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، هجمات كركوك بإنها محاولات إرهابية لتهديد السلم المجتمعي.وقال صالح في تغريدة على موقعه في تويتر إن الهجمات الإرهابية في كركوك وصلاح الدين وديالى تؤكد محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي.وأضاف أن واجبنا رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب.

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