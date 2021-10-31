كوريا الجنوبية تكشف عن رغبة شركات رصينة بالاستثمار في العراق

2021/10/31 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، الأحد، مع سفير كوريا الجنوبية لدى بغداد جانغ كيونغ ووك والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة المالية في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "جرى خلال اللقاء إستعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، والتأكيد على تعزيز جانب الشراكة في المجالات الإقتصادية والتجارية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الشعبين الصديقين".

وأستعرض علاوي ماحققته وزارة المالية من "إصلاحات جوهرية ورفع مؤشرات النشاط التجاري في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة وأزمة جائحة كورونا".

كما اوضح علاوي ان "الحكومة العراقية تتبنى مجموعة من البرامج والخطط ذات الأثر على تحفيز الحالة الاقتصادية وتعزيز الفرص التنموية".

من جانبه أشاد السفير الكوري "بالأداء المتصاعد للإقتصاد العراقي"، مبدياً "توجه حكومة بلادة نحو رفع مستويات التعاون مع العراق ، ورغبة الشركات الكورية الرصينة في توسيع انشتطها وشراكتها مع العراق وبشتى المجالات وخاصة المتعلقة بجوانب الاستثمار والبنى التحتية".

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