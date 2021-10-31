الجيش والجنسية يفوزان ببطولة أندية العراق للمتقدمين للرجال والنساء بألعاب القوى

2021/10/31 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحضورالنائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية السيد إياد نجف وعضوي المكتب التنفيذي الدكتور ابراهيم البهادلي والسيد باسم احمد، وبمشاركة 57 ناديا مثلت العاصمة بغداد وبقية المحافظات الاخرى، أختتمت أمس السبت على مضمار كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في الجادرية، منافسات بطولة أندية العراق لألعاب القوى لجميع الفئات ولكلا الجنسين، واستمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

منافسات البطولة شهدت تحطيم ثلاثة أرقام عراقية جديدة حيث تمكن لاعب المنتخب الوطني لفئة الناشئين حسين فلاح من تحطيم الرقم العراقي في سباق 100م بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 10،47 ثانية وحطم نفس اللاعب الرقم العراقي لسباق 200م للناشئين بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 21،60ثانية والرقم الثالث حققته اللاعبة جاوان بهاء الدين في سباق الوثب الثلاثي للنساء بعد ان قفزت لمسافة بلغت 11،84م .واسفرت النتائج الفرقي لفئة الرجال عن فوز نادي الجيش أولا وجمع 285 نقطة وجاء الشرطة ثانيا وجمع 185 نقطة فيما حل الحشد الشعبي ثالثا برصيد 153 نقطة وهي المشاركة الأولى لفريق الحشد على مستوى العاب القوى.وبفئة النساء حل الجنسية اولا وجمع 169 نقطة وتلاه في المركز الثاني البيشمركة بـ 113 نقطة فيما جاء نفط ميسان ثالثا وجمع 100 نقطة.ولفئة الشباب جاء الحلة أولا برصيد 194 نقطة والبصرة ثانيا وجمع 136 نقطة فيما جاء الجيش ثالثا برصيد 132 نقطة، ولفئة الشابات احرز الاتصالات المركز الاول برصيد 165 نقطة وحل الزعفرانية ثانيا برصيد 96 نقطة وبيشمركة ثالثا برصيد 48 نقطة.أما لفئة الناشئين فجاء الحلة في الصدارة برصيد 195 نقطة وعفك ثانيا برصيد 129 نقطة والخورنق ثالث برصيد 47 نقطة، اما للناشئات فقد فاز بالمركز الأول غاز الشمال برصيد 140 نقطة وفتاة نينوى ثانيا برصيد 123 نقطة والسلام ثالثا برصيد 117 نقطة.وشهدت البطولة استكمال الشروط القانونية من حيث الشاشات الإلكترونية وحاجز الانطلاق الكهربائي وجميع معدات جهاز خط النهاية وجهاز قياس سرعة الريح وتعد البطولة بروفة تنظيمية لاستضافة احدى البطولات الدولية.

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