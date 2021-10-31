الكاظمي يوجه بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء

2021/10/31 | 14:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء.

وقال الكاظمي خلال زيارته وزارة الكهرباء ولقائه بكادرها المتقدم انه “نجتمع بكم اليوم كي نستبق فصل الصيف القادم، بوضع خطط منشأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء“.

واوضح ان “وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلكالتحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إن العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة خلال العام الحالي“.

واضاف “يوجد الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي، والذي من دونه تتوقف المصانع والمعامل، بل حتى الحياة، وسنعمل بكلقوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في هذا الملف“.

وتابع “مرت الوزارة بعقبات عديدة منذ بدايتها المتمثلة بسوء التخطيط والفساد، وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطيةوالقوانين“.

واكمل “تابعت شخصياً مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى تطورات الطاقة، ووجهت بتشيكل خلية أزمة لمواجهةالنقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات“.

واشار الى انه “نعمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة مع أفضلالشركات العالمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا السياق“.

وزاد “ترشيد الطاقة ظاهرة حضارية، فضلاً عن أهمية تفعيل الجباية لضمان استمرارية الإنتاج والتغذية“، مبيناً ان “تطوير كادر الوزارة منالأمور المهمة التي على الوزارة الاهتمام بها؛ لمواكبة التطور الحاصل في مجالات الطاقة والأمور الإدارية وغيرها“.

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