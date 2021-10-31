مباحثات لتوقيع مذكرة تفاهم قضائية بين العراق وألمانيا

2021/10/31 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق

زيدان، الأحد، مع السفير الالماني

مارتن ياغر آليات توقيع مذكرة تفاهم

قضائية بين العراق وألمانيا.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "رئيس مجلس ال

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