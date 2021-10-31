رغم التحديات والتخريب.. الكاظمي: العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة خلال هذا العام ونعمل على تنويع مصادر الطاقة

2021/10/31 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الأحد، اجتماعاً بالكادر المتقدم في

وزارة الكهرباء، موجهاً إياهم بوضع خطط

تتجاوز أخطاء الماضي.

وقال الكاظمي بحسب بيان لمكتبه وتلقته

وكالة نون الخبرية، "نجتمع بكم الي

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