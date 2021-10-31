الكاظمي يكشف عن خطط معالجة الكهرباء في الصيف المقبل

2021/10/31 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، بوضع خطط من شأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 تشرين الاول 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي اجتمع بكادر وزارة الكهرباء المتقدم لوضع خطط تسبق بها فصل الصيف، من شأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء".

واضاف البيان، ان "وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلك التحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إن العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة خلال العام الحالي"، مبينا انه "يوجد الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي، والذي من دونه تتوقف المصانع والمعامل، بل حتى الحياة، وسنعمل بكل قوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في هذا الملف".

واوضح، ان "الوزارة مرت بعقبات عديدة منذ بدايتها المتمثلة بسوء التخطيط والفساد، وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والقوانين.

تابعت شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى تطورات الطاقة، ووجهت بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات"، مؤكدا انه "نعمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة مع أفضل الشركات العالمية، وقد قطعنا شوطا كبيرا في هذا السياق".

واشر البيان، الى ان "ترشيد الطاقة ظاهرة حضارية، فضلا عن أهمية تفعيل الجباية لضمان استمرارية الإنتاج والتغذية"، لافتا الى "تطوير كادر الوزارة من الأمور المهمة التي على الوزارة الاهتمام بها؛ لمواكبة التطور الحاصل في مجالات الطاقة والأمور الإدارية وغيرها".

N.A

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