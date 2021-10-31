2021/10/31 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيدقّق الخبراء بالرصاصة القاتلة، التي أصابت كتف المخرج جويل سوزا، الذي أصيب أيضا في الحادثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("1 على ألف مليار".. بالدوين يتحدث لأول مرة بعد المأساة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("1 على ألف مليار".. بالدوين يتحدث لأول مرة بعد المأساة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).