2021/10/31 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شارك القائد الأعلى لطالبان، الملا هبة الله أخوند زادة، في تجمع جرى بمدرسة قرآنية، مساء أمس السبت، في قندهار بجنوب أفغانستان، في أول ظهور علني له منذ اختياره لقيادة الحركة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول ظهور علني لهبة الله أخوند زادة زعيم المركز الخبري الوطني.

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