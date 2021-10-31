ما الذي يستثمرهُ إرهابيو داعش في ديالى لتنفيذ عملياتهم؟

2021/10/31 | 14:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفتاح ديالى على السهول وجبال حمرين وحوض العظيم جعلها عرضة لخروقات من قبل ارهابيي تنظيم داعش.

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