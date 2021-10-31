2021/10/31 | 14:26 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طاقم تحكيم بحريني لادارة مباراة العراق وسوريا الشهر المقبل

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقما تحكيميا من البحرين، بقيادة مباراة المنتخبين العراقي والسوري، في الحادي عشر من الشهر المقبل، في قطر، ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويتألف الطاقم ، بحسب موقع كورة ، من الحكم الرئيس نواف شكر الله، والمساعد الأول محمد جعفر سلمان، والمساعد الثاني عبد الله الرويمي.

وسيكون الحكم الرابع أحمد خليل العلي من الكويت، وحكم الفار شوان روبيرت إيفانس من أستراليا، ومساعد الفار أحمد أبو بكر الكاف من عمان، ومقيم الحكام تورور كاميكاوا من اليابان، والمسؤول الطبي علي حسن الإمام من السودان، ومراقب المباراة داف لاتماند إسلاموف من طاجيكستان.

ويبحث المنتخبان عن تحقيق الفوز للعودة لأجواء المنافسة، بعد نتائج غير مرضية بالجولات الماضية.

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس في المجموعة الأولى بـ3 نقاط، ويأتي المنتخب السوري في المركز السادس ، الأخير ، بنقطة وحيدة.

وتتألف التصفيات الآسيوية للمونديال من مجموعتين، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مباراة ملحق

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